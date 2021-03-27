«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Севильи» Хордана
Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан может перейти в «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации СМИ, «Ювентус» хочет усилиться хорошим полузащитником, так как команду планируют покинуть Адриен Рабьо и Аарон Рэмси. Отмечают, что сумма сделки с 26-летним футболистом может быть не менее 25 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает Хордана в 30 миллионов евро.
Полузащитник перешел в «Севилью» из «Эйбара» летом 2019 года. В текущем сезоне Хордан провел 41 матч, в котором забил два гола и отдал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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