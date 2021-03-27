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«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Севильи» Хордана

15:09
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Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан может перейти в «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, «Ювентус» хочет усилиться хорошим полузащитником, так как команду планируют покинуть Адриен Рабьо и Аарон Рэмси. Отмечают, что сумма сделки с 26-летним футболистом может быть не менее 25 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает Хордана в 30 миллионов евро.

Полузащитник перешел в «Севилью» из «Эйбара» летом 2019 года. В текущем сезоне Хордан провел 41 матч, в котором забил два гола и отдал 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/?refresh_ce

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