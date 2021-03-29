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Рабьо может перейти из «Ювентуса» с Роналду в «Барселону» с Месси

01:05
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Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Рабьо может перейти летом в «Барселону», сообщает TyC Sports. Каталонцы ищут усиление полузащиты в летнее трансферное окно и вернулись к кандидатуре Рабьо. Француза уже пытались приобрести в 2019 году, но тогда стороны не договорились об условиях контракта.

Помимо «Барсы», интерес к Рабьо проявляют «Манчестер Сити» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 35 матчей и забил 3 мяча.

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