Рабьо может перейти из «Ювентуса» с Роналду в «Барселону» с Месси

Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Рабьо может перейти летом в «Барселону», сообщает TyC Sports. Каталонцы ищут усиление полузащиты в летнее трансферное окно и вернулись к кандидатуре Рабьо. Француза уже пытались приобрести в 2019 году, но тогда стороны не договорились об условиях контракта.

Помимо «Барсы», интерес к Рабьо проявляют «Манчестер Сити» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 35 матчей и забил 3 мяча.