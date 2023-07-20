Онана попрощался с «Интером»: «Я влюбился в клуб и город — они особенные»

Голкипер «Интера» Андре Онана попрощался с клубом и подтвердил переход в «Манчестер Юнайтед».

«Не думал, что это будет так сложно. Я стал «нерадзурри» год назад. Многие говорили, что этот клуб и город — особенные. Теперь я могу это подтвердить. С первых дней в «Интере» я понял, что это семья. Быть «интеристой» — это способ понимания жизни.

Я влюбился в «Сан Сиро», Курву Норд и город. Обстоятельства складываются так, что мне нужно начать новый путь в «Манчестер Юнайтед». Я полон энтузиазма, но понимаю, что буду скучать. Вечная благодарность всем «интериста». Вы делаете этот клуб великим.

Может быть однажды наши пути сойдутся, но сейчас время новым вызовов», — написал Онана в соцсети.

«Манчестер Юнайтед» пока не объявил о переходе 27-летнего вратаря, но футболист уже заявил, что счастлив играть в АПЛ, а также отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с новым клубом.

Ранее сообщалось, что Онана подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.