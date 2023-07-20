Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:01

Иньеста близок к переходу в «Интер Майами»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрес Иньеста.
Фото AFP

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами», сообщает Marca со ссылкой на Offsider.

По данным источника, у 39-летнего испанца есть предварительная договоренность с клубом МЛС.

Ранее в американский клуб перешли бывшие одноклубники Иньесты — Лионель Месси и Серхио Бускетс.

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также подтвердил переход в клуб другого экс-игрока «Барсы» Жорди Альбы.

ESPN сообщал, что заинтересованность в переходе в клуб из Флориды проявлял и Луис Суарес. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Флориды также может подписать свободного агента Серхио Рамоса.

2 июля Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года. На его счету 134 матча, в которых он забил 26 голов и сделал 25 результативных передач. В составе «Барселоны» он играл с 2002 по 2018 год.

Андрес Иньеста
Футбол
ФК Интер Майами
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онана попрощался с «Интером»: «Я влюбился в клуб и город — они особенные»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании голкипера Онана
Новости
RSS RSS
Все новости