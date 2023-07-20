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Сегодня, 18:34

The Times: Кейн продолжает отклонять предложения «Тоттенхэма» и хочет перейти в «Баварию»

Руслан Минаев
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн несколько раз отклонил предложение руководства клуба о продлении контракта, сообщает The Times.

По данным источника, 29-летний англичанин хочет перейти в «Баварию» и ждет, когда мюнхенцы предложат сумму, которая будет устраивать «шпор».

Как сообщал Daily Mail, последний раз «Тоттенхэм» предлагал Кейну зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что контроль за ситуацией находится в руках нападающего.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Гарри Кейн
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ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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