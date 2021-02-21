Воспитанник «Локомотива» Махатадзе стал игроком «Ростова»

«Ростов» объявил о заключении контракта с полузащитником «Локомотива-Казанки» Георгием Махатадзе, сообщается на официальном сайте ростовчан 21 февраля.

22-летний уроженец Ростова-на-Дону подписал соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью продления на 4,5 года. Футболист провел зимний сбор с «Ростовом», забил гол в одном из контрольных матчей.

Ранее Махатадзе играл за «Локомотив», «Локомотив-Казанку», «Рубин» и «СКА-Хабаровск». 22-летний хавбек сыграл пятнадцать матчей за «Казанку» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Махатадзе является воспитанником «Локомотива».