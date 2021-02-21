Воспитанник «Локомотива» Махатадзе стал игроком «Ростова»
«Ростов» объявил о заключении контракта с полузащитником «Локомотива-Казанки» Георгием Махатадзе, сообщается на официальном сайте ростовчан 21 февраля.
22-летний уроженец Ростова-на-Дону подписал соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью продления на 4,5 года. Футболист провел зимний сбор с «Ростовом», забил гол в одном из контрольных матчей.
Ранее Махатадзе играл за «Локомотив», «Локомотив-Казанку», «Рубин» и «СКА-Хабаровск». 22-летний хавбек сыграл пятнадцать матчей за «Казанку» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Махатадзе является воспитанником «Локомотива».
Георгий Махатадзе — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) February 21, 2021
Наш клуб заключил контракт с 22-летним полузащитником до конца сезона с возможностью продления на 4,5 года: https://t.co/uPmB3VYSRi pic.twitter.com/58rZWkCtym
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