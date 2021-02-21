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В Испании сообщают об интересе к Азмуну со стороны «Севильи»

07:17
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
Сердар Азмун. Фото "СЭ"
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании, сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям источника, 26-летним иранцем интересуется «Севилья». Сообщается, что игрок может заменить форварда Юссефа Эн-Несири, который может покинуть клуб.

В текущем сезоне Азмун провел 20 матчей за «Зенит», в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

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