Петржела: «Дзюба даже в РПЛ не востребован. Не думаю, что он нужен Черчесову в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем экс-нападающего питерского клуба Артема Дзюбы.

«Дзюба не востребован даже в РПЛ — вряд ли он нужен Черчесову в «Ференцвароше». Черчесов мог давно пригласить Артема в Венгрию, если бы хотел. Но этого не произошло, Дзюба уехал в Турцию. Попасть в европейский клуб стало еще более тяжелой задачей для российского футболиста, так что, думаю, мы не увидим Дзюбу в команде Черчесова. Тем более что у Артема огромные запросы по зарплате, столько денег мало кто готов заплатить. Сейчас в принципе не понятно, продолжит ли Дзюба карьеру», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в начале ноября 2022 года расторг контракт с «Аданой Демирспор» и является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол.