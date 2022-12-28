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Петржела: «Дзюба даже в РПЛ не востребован. Не думаю, что он нужен Черчесову в «Ференцвароше»

Петржела поделился мнением о футбольном будущем Дзюбы
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем экс-нападающего питерского клуба Артема Дзюбы.

«Дзюба не востребован даже в РПЛ — вряд ли он нужен Черчесову в «Ференцвароше». Черчесов мог давно пригласить Артема в Венгрию, если бы хотел. Но этого не произошло, Дзюба уехал в Турцию. Попасть в европейский клуб стало еще более тяжелой задачей для российского футболиста, так что, думаю, мы не увидим Дзюбу в команде Черчесова. Тем более что у Артема огромные запросы по зарплате, столько денег мало кто готов заплатить. Сейчас в принципе не понятно, продолжит ли Дзюба карьеру», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в начале ноября 2022 года расторг контракт с «Аданой Демирспор» и является свободным агентом. В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-dzyuba-ne-vostrebovan-dazhe-v-rpl-vryad-li-on-nuzhen-cherchesovu-v-ferentsvaroshe/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ференцварош
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