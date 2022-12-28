Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:31

Пиняев встретится с болельщиками «Крыльев Советов» перед переходом в «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о том, что нападающий Сергей Пиняев встретится с болельщиками перед переходом в «Локомотив».

Встреча футболиста с фанатами пройдет 29 декабря. Каждый желающий сможет пообщаться, взять автограф и сфотографироваться с игроком.

«Дорогие болельщики! Я покидаю футбольный клуб «Крылья Советов». Для меня важно лично встретиться с вами, пообщаться и поблагодарить за поддержку. «Крылья», Самара — особенная часть моей жизни. Буду рад видеть вас на этой встрече», — приводит слова Пиняева пресс-служба самарского клуба.

28 декабря «Локомотив» подтвердил переход полузащитника. Он подписал четырехлетний контракт с московским клубом и будет играть под номером 19.

18-летний нападающий выступал за «Крылья Советов» с июля 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/5918
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Булыкин допустил уход легионеров из «Локомотива» после трансферов Пиняева и Глушенкова
Смородская не видит позитива в трансфере Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»: «Нужно строить команду, а не заниматься пиаром!»
Глушенков — Пиняеву: «Встретимся на сборах, не налегай на оливьешку»
Глушенков подписал с «Локомотивом» 4-летний контракт
Пиняев: «Баринов водил меня за ручку в школу «Локомотива»
Осинькин рассказал, кем «Крылья Советов» планируют заменить Глушенкова и Пиняева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Локомотив»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости