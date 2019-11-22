Виллиана предложили «Реалу». Зидан против перехода игрока из «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан был предложен «Реалу», утверждает The Sun, ссылаясь на Defensa Central. По информации СМИ, стороны были заинтересованы в переходе 31-летнего бразильца в мадридский клуб на правах свободного агента летом 2020-го.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан против подписания контракта с Виллианом. Дело в том, что форвард не входит в планы французского специалиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Виллиану.

В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей за «Челси», забил три гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с лондонцами действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает Виллиана в 35 миллионов евро.