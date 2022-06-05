Вице-капитан «ПСЖ» Кимпембе хочет продлить контракт с клубом

Вице-капитан и защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе намерен продолжить выступление в составе парижского клуба.

«Я люблю «ПСЖ». Настал ключевой момент в моей карьере, и я буду обсуждать с руководством клуба детали проекта», — цитирует француза журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Текущее соглашение Кимпембе действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний француз провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.