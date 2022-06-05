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Сегодня, 18:59

Агент Комличенко — о будущем игрока: «Николай не против продолжить работу с Карпиным»

Агент Комличенко рассказал о будущем нападающего «Динамо»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Будущее Комличенко? Этот вопрос лучше задавать «Динамо» и «Ростову». Они дадут ответ точнее. Скажем так, Николай не против продолжить работу с Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Клюев «СЭ».

Прошедший сезон 26-летний нападающий провел в «Ростове» на правах аренды. В 28 матчах Комличенко сумел отличиться 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Артем Бухаев

Валерий Карпин
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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