Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Будущее Комличенко? Этот вопрос лучше задавать «Динамо» и «Ростову». Они дадут ответ точнее. Скажем так, Николай не против продолжить работу с Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Клюев «СЭ».

Прошедший сезон 26-летний нападающий провел в «Ростове» на правах аренды. В 28 матчах Комличенко сумел отличиться 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Артем Бухаев