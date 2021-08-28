«Вест Хэм» объявил о переходе Зума
Защитник Курт Зума перешел в «Вест Хэм», сообщает 28 августа официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Челси».
We are delighted to announce the signing of France international Kurt Zouma until the summer of 2025!— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
Контракт игрока рассчитан до 2025 года. Детали сделки не разглашаются.
26-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошедшем сезоне француз отыграл в 36 матчах и забил пять мячей.
Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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