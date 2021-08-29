Мойзе Кин прибыл в Италию для подписания контракта с «Ювентусом»
01:34
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, 21-летний итальянец прибыл на родину, где пройдет медобследование перед возвращением в туринский клуб. «Ювентус» арендует игрока с опцией выкупа за 25 млн евро при определенных условиях.
В прошлом сезоне Кин играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей. Портал Transermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
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