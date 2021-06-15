«Вест Хэм» может приобрести защитника «Бернли» Тарковски

Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football.Insider.

По сведениям источника, 28-летним англичанином интересуется «Вест Хэм». Защитник провел два матча за сборную Англии.

В минувшем сезоне Тарковски провел 39 матчей, в которых забил один гол и заработал 7 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.