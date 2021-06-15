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«Вест Хэм» может приобрести защитника «Бернли» Тарковски

05:21
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Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football.Insider.

По сведениям источника, 28-летним англичанином интересуется «Вест Хэм». Защитник провел два матча за сборную Англии.

В минувшем сезоне Тарковски провел 39 матчей, в которых забил один гол и заработал 7 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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