Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Барселона» хочет купить у «Ювентуса» де Лигта

08:18

Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт этим летом может перейти в «Барселону». Как сообщает Le10 Sport, президент каталонского клуба Хоан Лапорта намерен договориться с «Ювентусом» о трансфере 21-летнего голландца.

Туринский клуб в 2019 году приобрел де Лигта у «Аякса». Трансфер обошелся в 75 миллионов евро.

Напомним, игрок пропустил матч первого тура Евро-2020 против сборной Украины из-за травмы. 6 июня футболист получил повреждение паха.

В этом сезоне де Лигт сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. «Барселона» по итогам чемпионата Испании заняла третье место в турнирной таблице.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Мешковая диета. Харитонов нокаутировал еще одного пузатого парня
Хоккеисты в отпуске: Панарин и Капризов уехали на родину, Овечкин на частном самолете улетел в Турцию
Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Сборные Украины и Голландии не стали преклонять колено перед матчем Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд