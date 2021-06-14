«Барселона» хочет купить у «Ювентуса» де Лигта

Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт этим летом может перейти в «Барселону». Как сообщает Le10 Sport, президент каталонского клуба Хоан Лапорта намерен договориться с «Ювентусом» о трансфере 21-летнего голландца.

Туринский клуб в 2019 году приобрел де Лигта у «Аякса». Трансфер обошелся в 75 миллионов евро.

Напомним, игрок пропустил матч первого тура Евро-2020 против сборной Украины из-за травмы. 6 июня футболист получил повреждение паха.

В этом сезоне де Лигт сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. «Барселона» по итогам чемпионата Испании заняла третье место в турнирной таблице.