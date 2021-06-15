«Ренн» может приобрести Жиго у «Спартака» за 11 миллионов евро

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает But! Football Club. По информации источника, 27-летний футболист попал в сферу интересов «Ренна».

Французские журналисты утверждают, что «Ренн» выберет кандидатуру Жиго в том случае, если не получится приобрести у «Ленса» защитника Лоика Баде. При этом игрока московского клуба оценивают в 11 миллионов евро.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В минувшем сезоне французский футболист алжирского происхождения провел за красно-белых 27 матчей и забил три гола.

Контракт Жиго с российским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 11 миллионов евро.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о паспорте гражданина РФ для Жиго.