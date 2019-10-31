Вернер может перейти в «Ливерпуль» из «Лейпцига»
15:47
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может стать игроком «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно, утверждает Daily Express. По информации СМИ, англичане хотят подписать контракт с 23-летним футболистом и отпустить форварда в аренду в немецкий клуб.
«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к Вернеру.
В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за «Лейпциг», забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает Вернера в 65 миллионов евро.
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