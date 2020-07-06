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Ваут Вегхорст: «Переход в «Арсенал»? Это было бы хорошо»

6 июля 2020, 14:39
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Форвард «Вольфсбурга» Ваут Вегхорст прокомментировал возможный переход в «Арсенал».

— Это было бы хорошо, не так ли, — приводит слова Вегхорста Sky Sports. — Конечно, это вписывается в идеальную картину.

В сезоне-2019/20 Вегхорст провел за «Вольфсбург» 42 матча, на его счету 20 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 21,5 миллиона евро.

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