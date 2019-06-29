"Валенсия" договорилась с "Вильярреалом" о трансфере Черышева

"Валенсия" достигла первоначальной договоренности о трансфере российского нападающего "Вильярреала" Дениса Черышева, сообщает официальный сайт "летучих мышей". Уточняется, что о переходе 28-летнего россиянина будет объявлено после подписания соответствующих документов.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

Черышев играл за детские команды "Реала" с 2002 года. Футболист прошел все ступени юношеских команд и принял участие в нескольких матчах основы. Вместе с "Севильей" стал победителем Лиги Европы в сезоне 2013/14.

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