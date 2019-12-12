Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В «Зальцбурге» подтвердили, что Холанн провел переговоры с «Боруссией» и «Лейпцигом»

21:16
Теги:

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанн побывал в Германии и провел переговоры с дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом». Информацию об этом подтвердил спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд.

— Конечно, мы знаем, что Холанн был вчера в Лейпциге и Дортмунде, — цитирует представителя клуба The Sun. Все в «Зальцбурге» желают ему всего самого лучшего.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» во всех турнирах и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир