В «Зальцбурге» подтвердили, что Холанн провел переговоры с «Боруссией» и «Лейпцигом»

Форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанн побывал в Германии и провел переговоры с дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом». Информацию об этом подтвердил спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд.

— Конечно, мы знаем, что Холанн был вчера в Лейпциге и Дортмунде, — цитирует представителя клуба The Sun. Все в «Зальцбурге» желают ему всего самого лучшего.

19-летний норвежец в текущем сезоне провел 22 матча за «Зальцбург» во всех турнирах и забил 28 мячей при семи голевых передачах.

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