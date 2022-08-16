В Турции сообщили об интересе «Адана Демирспора» к Дзюбе
Форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.
По сведениям источника, на 33-летнего россиянина претендует «Адана Демирспор». Турецкий клуб сделал форварду официальное предложение.
Отметим, за «Адана Демиспор» выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий.
С 1 июля 2022-го Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
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