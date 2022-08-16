«Челси» предложил «Интеру» 15 миллионов евро за 19-летнего Казадеи

Полузащитник «Интера» Чезаре Казадеи может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланский клуб отказался продавать 19-летнего итальянца за 12 млн евро. Ожидается, что лондонцы предложат около 15 млн евро. «Челси» хочет закрыть сделку на этой неделе.

В минувшем сезоне Казадеи провел 39 матчей за молодежную команду «Интера», в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.