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16 августа, 02:55

«Челси» предложил «Интеру» 15 миллионов евро за 19-летнего Казадеи

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Чезаре Казадеи может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланский клуб отказался продавать 19-летнего итальянца за 12 млн евро. Ожидается, что лондонцы предложат около 15 млн евро. «Челси» хочет закрыть сделку на этой неделе.

В минувшем сезоне Казадеи провел 39 матчей за молодежную команду «Интера», в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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