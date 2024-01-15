Камоцци считает, что Кварацхелия может перейти в «Реал» через два года

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о потенциальном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Реал».

«Думаю, что для Хвичи этот сезон в «Наполи» сложен из-за отношения команды. Трудно судить о нем, конечно. Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала» — команду, за которую болел с детства, думаю, он готов к большому клубу. Может быть, ему нужно сделать еще один шаг, но через 2 года он точно сможет присоединиться к такому титулованному клубу! Что касается встречи с «Фиорентиной», то у них больше шансов на победу , чем у «Наполи». Они сейчас выглядят намного лучше. А «Наполи», в свою очередь, должны продемонстрировать свою способность побеждать не только слабых соперников, но и преодолевать таких сильных, как «Фиорентина», — сказал Камоцци ODDS.ru.

22-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 игр, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Летом 2023 года появлялась информация, что Кварацхелия может уйти в «Реал».