В «Ницце» опровергли информацию об интересе к Гетце

Спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье опроверг информацию о том, что клуб проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Ранее новость об этом опубликовало немецкое издание Bild.

— Я тоже читал об этом, и я не знаю, откуда это идет, — сказал функционер в интервью Sport1. — Конечно, Марио Гетце — интересный игрок, но мы никогда не общались с ним или его представителями. У нас никогда не было цели подписать его.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист покинет клуб по окончании сезона. Его контракт истекает 30 июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «Боруссию», забил три мяча и сделал один результативный пас.

СМИ сообщали, что немцем интересуются «Марсель», «Лион», «Монако», «ПСЖ», «Лацио», «Интер», «Валенсия» и «Байер».