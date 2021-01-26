В «Крыльях Советов» подтвердили информацию об интересе к Глушенкову

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову.

— Рано говорить о чем-то конкретном. Мы интересуемся многими футболистами, у нас точечная селекционная деятельность. Как футболист, Глушенков нам интересен, но там же дело еще в том, что он восстанавливается после травмы. Пока думаем.

21-летний футболист выступал в «Крыльях Советов» на правах аренды с февраля по июль 2020 года. За самарский клуб хавбек провел 10 матчей и забил 3 гола. В этом сезоне Глушенков провел 5 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

(Данил Алешин)