В «Кристал Пэлас» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к опорнику Миливоевичу

В пресс-службе «Кристал Пэлас» ответили на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе московского «Динамо» к сербскому опорному полузащитнику Луке Миливоевичу.

«У нас нет никакой информации по интересу «Динамо» к Луке Миливоевичу. Но даже если бы что-то было, клуб никогда не комментирует спекуляции вокруг наших игроков. Единственный, кто мог бы вам ответить, — это наш тренер Патрик Виейра. Но он бы тоже не касался того, что мы обычно называем спекуляциями», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

31-летний серб выступает за «Кристал Пэлас» с января 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 15 матчей в АПЛ, в которых он заработал 1 желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.