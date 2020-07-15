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В Италии утверждают, что «Милан» может подписать защитника сборной Украины

15 июля 2020, 19:30
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Calciomercato. По информации СМИ, «Милан» рассматривает 21-летнего украинца в качестве замены для Тео Эрнандеса.

Пока существует несколько проблем в осуществлении трансфера — это высокая стоимость Миколенко и отсутствие паспорта гражданина Евросоюза.

В сезоне-2019/20 футболист провел 36 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Миколенко в 9 миллионов евро.

В активе защитника 8 игр в составе сборной Украины.

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