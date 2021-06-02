«Манчестер Юнайтед» может купить Варана за 40 миллионов евро
19:37
Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть клуб в летнее трансферное окно. На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», который готов приобрести его за 35-40 миллионов евро, сообщает Marca.
Также стало известно, что Варан будет получать в «МЮ» солидную зарплату. Она будет вдвое больше, чем он зарабатывает в «Реале».
Контракт французского защитника с «Реалом» истекает летом следующего года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.
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