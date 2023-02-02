В «Бешикташе» заявили, что вопрос о переходе Баринова для клуба закрыт

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возобновлении переговоров по переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Нет, мы не возобновляли переговоры по переходу Баринова. Этот вопрос закрыт», — сказал Казанчи «СЭ».

2 февраля портал «РБ Спорт» сообщил о возобновлении переговоров между сторонами. Баринов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.