Агент Раконьяца ожидает, что сделка с «Црвеной Звездой» будет закрыта 3 февраля

Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что переход нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца в «Црвену Звезду» может быть оформлен уже 3 февраля.

«Ожидаю, что завтра сделка с «Црвеной Звездой» по переходу Марко будет закрыта», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.