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Агент Раконьяца ожидает, что сделка с «Црвеной Звездой» будет закрыта 3 февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что переход нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца в «Црвену Звезду» может быть оформлен уже 3 февраля.

«Ожидаю, что завтра сделка с «Црвеной Звездой» по переходу Марко будет закрыта», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakon-yatsa-ozhidayu-chto-zavtra-sdelka-s-tsrvenoj-zvezdoj-budet-zakry-ta/
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