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Сегодня, 10:57

Зиеш получил предложение от «Бешикташа» — трансферное окно в Турции закроется 8 февраля

Руслан Минаев
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш получил предложение от «Бешикташа», сообщает Goal.com.

По данным источника, единственной проблемой перед подписанием контракта может стать высокая зарплата хавбека.

Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Ранее сообщалось, что переход Зиеша в «ПСЖ» сорвался по причине лондонского клуба. Действующее соглашение 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах за «аристократов» и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Хаким Зиеш
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