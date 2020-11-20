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В «Арсенале» расстроены, что не смогли подписать Жоту четыре года назад

08:53
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Нападающий «Ливерпуля» Диегу Жота мог стать игроком «Арсенала» в 2016 году, сообщает The Athletic.

По данным источника, «канониры» хотели взять 23-летнего португальца в аренду из «Атлетико», но «матрасники» потребовали соглашение с правом выкупа за форварда, и руководство лондонцев отказалось. Жота, поигравший в аренде в «Порту», затем был продан в «Вулверхэмптон», а сейчас стал футболистом «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне АПЛ Жота провел 6 матчей и забил три мяча.

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