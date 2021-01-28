Украинский хавбек Коваленко пройдет медобследование в «Аталанте»

«Аталанта» в ближайшее время усилится еще одним футболистом из Восточной Европы. Как сообщает TMW, украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко в ближайшее время пройдет медобследование в итальянской команде.

Контракт 24-летнего Коваленко истекает в июне 2021 года, и он имеет право вести переговоры с любой заинтересованной стороной. Скорее всего, речь идет о свободном трансфере в летнее трансферное окно.

В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины.