Украинский хавбек Коваленко пройдет медобследование в «Аталанте»
22:19
«Аталанта» в ближайшее время усилится еще одним футболистом из Восточной Европы. Как сообщает TMW, украинский полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко в ближайшее время пройдет медобследование в итальянской команде.
Контракт 24-летнего Коваленко истекает в июне 2021 года, и он имеет право вести переговоры с любой заинтересованной стороной. Скорее всего, речь идет о свободном трансфере в летнее трансферное окно.
В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.
В нынешнем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины.
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