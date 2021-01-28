Экс-защитник «Спартака» Рохо скоро станет игроком «Бока Хуниорс»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время подпишет контракт с «Бока Хуниорс», сообщает Ole. 30-летний футболист в последние недели занимается с аргентинским клубом в тренировочном центре, кроме того, уже есть устная договоренность о его переходе.

Контракт Рохо истекает в июне, и аргентинец не входит в планы Уле Гуннара Сульшера, таким образом, скорее всего, он станет игроком «Боки» уже зимой. Планируется, что защитник подпишет контракт по схеме «2+1» (2 года с возможностью продления еще на один).

Рохо с начала 2011 по июль 2012 года защищал цвета московского «Спартака», в «МЮ» он играет с сезона-2014/15. Он принимал участие в двух последних чемпионатах мира в составе сборной Аргентины.