Во Франции утверждают, что хавбек Данило в ближайшее время станет игроком ЦСКА
21:52
Полузащитник «Ниццы» Данило близок к переходу в ЦСКА, утверждает Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport. По информации источника, 24-летний бразильский футболист присоединится к московскому клубу в ближайшие несколько часов.
Ранее, 28 января, агент Данило, Федерико Пасторелло, комментируя ход переговоров с ЦСКА, призвал подождать несколько дней.
В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ниццу» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.
Контракт футболиста с французской командой действует до конца июня 2023 года. Полузащитник выступает за «Ниццу» с лета 2018-го.
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