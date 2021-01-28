Во Франции утверждают, что хавбек Данило в ближайшее время станет игроком ЦСКА

Полузащитник «Ниццы» Данило близок к переходу в ЦСКА, утверждает Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport. По информации источника, 24-летний бразильский футболист присоединится к московскому клубу в ближайшие несколько часов.

Ранее, 28 января, агент Данило, Федерико Пасторелло, комментируя ход переговоров с ЦСКА, призвал подождать несколько дней.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Ниццу» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.

Контракт футболиста с французской командой действует до конца июня 2023 года. Полузащитник выступает за «Ниццу» с лета 2018-го.