Источник: Месси не начал учить французский язык

Месси и его семья не начинали учит французский язык, сообщает Sport.es со ссылкой на источник, близкий к клубу. Информацию о намерении игрока выучить язык ранее опубликовал Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье. До этого в СМИ сообщалось о вероятном переходе футболиста в «ПСЖ» по окончании сезона.

33-летний Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи в 22-х матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает капитана сине-гранатовых в 80 миллионов евро.