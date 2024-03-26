У игроков «Реала» нет опасений, что Мбаппе испортит атмосферу в раздевалке

Все футболисты «Реала» положительно оценивают потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Relevo.

Ни у кого из игроков нет опасений, что француз может испортить атмосферу в раздевалке. Сотрудники «Реала» также отмечают, что при Карло Анчелотти настроение в коллективе является «одним из самых положительных в истории».

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В СМИ писали, что футболист летом станет игроком «Реала».

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.