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Сегодня, 11:40

«Рома» интересуется вратарем «Баварии» Нюбелем

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«Рома» может приобрести голкипера «Баварии» Александра Нюбеля, выступающего на правах аренды в «Штутгарте», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, штутгартцы хотят продлить арендное соглашение на еще один сезон, так как не могут позволить полноценный трансфер. Отмечается, что мюнхенцы продадут своего игрока за 13-15 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Нюбель сыграл 27 матчей, в которых пропустил 31 мяч и 11 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Немец присоединился к «Баварии» летом 2020 года и провел за команду 4 встречи.

Футбол
ФК Бавария
ФК Рома
ФК Штутгарт
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