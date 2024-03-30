Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что нападающий Килиан Мбаппе может передумать и остаться в парижском клубе.

«Я все еще надеюсь, что Килиан передумает [уходить]. Он еще ничего не сказал на данный момент, он может изменить свое решение. Давайте представим, что мы выиграли все четыре трофея в этом сезоне и Килиан в последний момент принимает решение о том, что его место в Париже. Почему нет? Посмотрим», — цитирует Энрике Goal со ссылкой на Prime Video.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Мбаппе также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В СМИ писали, что футболист летом станет игроком «Реала».

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.