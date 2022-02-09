«Тоттенхэм» выкупит Ромеро а «Аталанты»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил, что клуб выкупит у «Аталанты» права на защитника Кристиана Ромеро. 23-летний аргентинец с лета прошлого года выступает за «шпор» на правах аренды.

«Он в аренде, но у нас есть обязательство по покупке. Мы купим его! Он идеально подходит для этой лиги. Если модешь играть в АПЛ, можешь играть во всех лигах мира. Потому что интенсивность, качество, физическая форма, которые здесь у игроков, отсутствуют в других лигах. Эта лига идеально подходит для Ромеро», — цитирует Football Italia Конте.

По информации СМИ, «Тоттенхэм» арендовал Ромеро у «Аталанты» с обязательством выкупа за 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

В этом сезоне Ромеро сыграл в 15 матчах во всех турнирах, получил 5 желтых карточек и 1 раз был удален с поля.