«Фламенго» выкупит Андреаса Перейру у «Манчестер Юнайтед» за 15 миллионов евро

«Фламенго» выкупит контракт полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Ранее он играл за команду на правах аренды.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Контракт будет рассчитан до декабря 2026 года. «МЮ» получит 25 процентов от следующей продажи игрока.

В 2021 году 26-летний футболист провел 15 игр в чемпионате Бразилии и забил пять мячей.

Transfermarkt оценивает игрока в восемь миллионов евро.