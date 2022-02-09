Источник: ЦСКА арендует полузащитника Карраскаля у «Ривер Плейта» с опцией выкупа

Инсайдер Скира сообщает, что ЦСКА близок к аренде полузащитника «Ривер Плейта» Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль в ближайшее время перейдет в ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, московский клуб арендует 23-летнего колумбийца до конца сезона. При этом ЦСКА должен будет выкупить игрока при достижении определенных условий. Полноценный контракт будет рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Карраскаль провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,2 млн евро.