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«Тоттенхэм» увеличил предложение по защитнику «Аталанты» Ромеро

19:34
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«Тоттенхэм» сделал новое предложение по трансферу защитника «Аталанты» Кристиану Ромеро, сообщают Calciomercato.com и TuttoAtalanta.com.

По данным источников, «шпоры» предлагают за игрока 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде легко достижимых бонусов + еще 2 миллиона в том случае, если «Тоттенхэм» выиграет трофей. Таким образом, английский клуб приблизился к сумме в 60 миллионов евро, которую требует «Аталанта».

23-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Аталанту» и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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