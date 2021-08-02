«Тоттенхэм» увеличил предложение по защитнику «Аталанты» Ромеро
19:34
«Тоттенхэм» сделал новое предложение по трансферу защитника «Аталанты» Кристиану Ромеро, сообщают Calciomercato.com и TuttoAtalanta.com.
По данным источников, «шпоры» предлагают за игрока 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде легко достижимых бонусов + еще 2 миллиона в том случае, если «Тоттенхэм» выиграет трофей. Таким образом, английский клуб приблизился к сумме в 60 миллионов евро, которую требует «Аталанта».
23-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Аталанту» и забил три мяча при пяти голевых передачах.
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю