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Сегодня, 18:19

«Тоттенхэм» намерен выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

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«Тоттенхэм» намерен выкупить полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает Calciomercato. По данным источника, в трансфере заинтересовал главный тренер «шпор» Антонио Конте. Итальянский специалист хочет уладить детали перехода в кратчайшие сроки.

Сообщается, что «Тоттэнхэм», который арендовал Кулушевски за 10 миллионов евро, может выкупить футболиста за дополнительные 45 миллионов.

В текущем сезоне Кулушевски провел за лондонский клуб 13 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 21-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в июне 2024 года.

Источник: https://football-italia.net/conte-in-a-hurry-to-sign-kulusevski-permanently/
Антонио Конте
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