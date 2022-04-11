«Тоттенхэм» намерен выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» намерен выкупить полузащитника «Ювентуса» Деяна Кулушевски, сообщает Calciomercato. По данным источника, в трансфере заинтересовал главный тренер «шпор» Антонио Конте. Итальянский специалист хочет уладить детали перехода в кратчайшие сроки.

Сообщается, что «Тоттэнхэм», который арендовал Кулушевски за 10 миллионов евро, может выкупить футболиста за дополнительные 45 миллионов.

В текущем сезоне Кулушевски провел за лондонский клуб 13 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 21-летнего футболиста с «Ювентусом» истекает в июне 2024 года.