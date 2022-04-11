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Сегодня, 17:55

Рубен Невеш — главная трансферная цель «Арсенала» летом

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш станет главной целью лондонского «Арсенала» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, подписание центрального хавбека для лондонцев будет приоритетной задачей после окончания сезона.

«Волки» оценивают своего футболиста в 50-60 миллионов фунтов стерлингов

В сезоне-2021/22 25-летний португалец провел за «Вулверхэмптон» 31 матч, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Контракт Невеша с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12588072/arsenal-transfer-news-wolves-midfielder-ruben-neves-a-top-target-for-mikel-arteta-this-summer
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