Рубен Невеш — главная трансферная цель «Арсенала» летом

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш станет главной целью лондонского «Арсенала» в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, подписание центрального хавбека для лондонцев будет приоритетной задачей после окончания сезона.

«Волки» оценивают своего футболиста в 50-60 миллионов фунтов стерлингов

В сезоне-2021/22 25-летний португалец провел за «Вулверхэмптон» 31 матч, забил четыре гола и отдал две результативных передачи.

Контракт Невеша с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.