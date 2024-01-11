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Сегодня, 22:12

«Тоттенхэм» подписал защитника «Дженоа» Дрэгушина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Раду Дрэгушин.
Фото ФК «Тоттенхэм», ФК «Зенит»

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин перешел в «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте лондонцев.

21-летний защитник сборной Румынии подписал контракт до 2030 года. Он будет играть за «Тоттенхэм» под 6-м номером. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока 25 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В обратном направлении отправился защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс. Генуэзцы арендовали 23-летнего англичанина с правом выкупа.

«Дженоа» прошлым летом выкупил Дрэгушина у «Ювентуса». До этого футболист играл за команду на правах аренды. Он провел за «Дженоа» 62 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Тоттенхэм Хотспур
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