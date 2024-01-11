Защитник «Тоттенхэма» Дайер перешел в «Баварию»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

29-летний англичанин подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон. Он будет выступать за мюнхенцев под 15-м номером.

Дайер выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. Он провел за лондонцев 364 матча, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина.