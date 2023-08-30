«Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» планируют взять в аренду игрока до лета 2024 года. Клубы обсуждают все детали сделки, каталонский клуб хочет, чтобы «Тоттенхэм» взял на себя расходы по зарплате 20-летнего испанца.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за «сине-гранатовых», в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.