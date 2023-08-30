Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:24

«Аякс» подписал нападающего Микаутадзе из «Метца»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе перешел в «Аякс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним грузином рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 16 миллионов евро.

Микаутадзе играл в молодежной академии «Метца» и выступал за первую команду французского клуба с 2019 года.

В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром лиги 2: он провел 37 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

Футбол
ФК Аякс
ФК Метц
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории
Даниил Медведев стартовал с уверенной победы на US Open
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» предлагает 8 миллионов евро за Фомина

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Барселоной» по Фати
Новости
RSS RSS
Все новости