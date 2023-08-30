«Аякс» подписал нападающего Микаутадзе из «Метца»

Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе перешел в «Аякс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним грузином рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 16 миллионов евро.

Микаутадзе играл в молодежной академии «Метца» и выступал за первую команду французского клуба с 2019 года.

В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром лиги 2: он провел 37 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.